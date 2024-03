FC Barcelone : coup de grâce pour Pedri !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, s'est de nouveau blessé lors du match nul concédé dimanche dernier sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0).

Fin de saison pour Pedri ?

Mais alors que le journaliste espagnol, Javi Miguel, a annoncé que le numéro 8 du Barça, qui souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite, devrait être absent entre cinq et six semaines, soit jusqu'à mi-avril prochain, son homologue Jose Alvarez Haya croit savoir que la saison de Pedri pourrait même être d'ores et déjà terminé. "Au Barça, ils ne m'assurent pas que Pedri jouera à nouveau cette saison", a lâché le journaliste espagnol d'El Chiringuito TV.

🚨 "NO me aseguran que PEDRI vaya a VOLVER a JUGAR ESTA TEMPORADA".



NOTICIA muy PREOCUPANTE de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/P7uubjvjZp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 5, 2024

