FC Barcelone, PSG - Mercato : le sort de Yamal réglé lundi prochain !

Lancé dans une course aux prolongations, le FC Barcelone est sur le point d'en boucler une très importante. Selon le quotidien catalan Sport, c'est lundi prochain que Lamine Yamal paraphera son nouveau bail avec les Blaugranas. Actuellement lié jusqu'en 2024, il devrait prolonger de deux ans, avec un salaire revu à la hausse mais, surtout, une clause libératoire d'un milliard d'euros. De quoi repousser les sirènes parisiennes, mancuniennes ou saoudiennes...

Xavi compte sur lui

Apparu à sept reprises en Liga depuis le début de la saison, l'ailier prend de plus en plus d'importance dans le onze barcelonais. Xavi ne veut pas le griller et rechigne à le titulariser régulièrement mais ses qualités sautent aux yeux. A Majorque (2-2) mardi soir, son entrée en jeu a redynamisé son équipe et il a été impliqué sur l'égalisation de Fermin Lopez puisqu'il est avant-dernier passeur. Le Barça tient un futur grand et, a priori, il devrait pouvoir compter sur ses services pendant encore quelque temps.

