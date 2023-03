PSG - Mercato : Messi veut revenir à Barcelone, Laporta lui adresse une offre irrefusable !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L’avenir de Lionel Messi (PSG, 35 ans) pourrait se décanter dans les prochains jours. Comme déjà évoqué hier, le FC Barcelone travaille au retour de la star argentine au mercato estival. Hier soir, José Alvarez a apporté plus de détails sur l’opération lancée par le club catalan.

Le journaliste espagnol, bien renseigné sur les arcanes du Barça, a ainsi affirmé au micro de l’émission El Chiringuito que Joan Laporta avait lancé les grandes manœuvres depuis une dizaine de jours sans toucher le joueur directement, mais via son entourage proche.

Le président du Barça sait que sa famille souhaite revenir vivre à Barcelone et joue sur cette corde sensible. Au niveau contractuel, le Barça offrirait à Messi un bail d’un an fixe plus un an en option avec des revenus directement liés au marketing. Voilà l’offre que l’Argentin aurait entre les mains.