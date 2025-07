Mercato • ...

L’OM et le Stade Rennais sont tombés d’accord pour le transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier. L’Équipe vient de dévoiler que l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont parvenus à un accord dans la nuit de samedi à dimanche pour le transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Rennes devrait débourser environ 20 […]