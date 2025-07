Après la défaite du FC Nantes face au Stade Rennais en amical, Luis Castro a livré sa réaction.

Ce samedi, le FC Nantes s’est incliné 3-2 face à son voisin breton, le Stade Rennais, lors d’un match amical disputé à huis clos à la Jonelière. Malgré la défaite, l’entraîneur des Canaris, Luis Castro, a souligné plusieurs points positifs issus de cette rencontre, tout en pointant des axes à améliorer en vue de la reprise en Ligue 1.

« Le positif, c’est qu’on a créé pas mal de situations. Dans l’aspect défensif, on débute bien, on prend un but sur une situation où on n’est pas concentrés, on doit corriger ça. Sur une touche, ce n’est pas possible… Notre premier but vient d’une bonne construction offensive, on sort de derrière (une minute de possession et but de Leroux après une ouverture de Tabibou et un centre de Guirassy). Après, je pense que l’équipe de Rennes a pas mal de joueurs capables de maîtriser le match, de nous fatiguer », a-t-il commenté, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Luis Castro évoque le départ de Nathan Zézé

Sur le choix tactique de presser haut, qui laisse parfois des espaces, le technicien portugais reste lucide : « On défend avec un bloc compact. Si tu veux presser, tu ne peux pas presser avec 50 m de distance (entre les joueurs). Après, c’est le début, c’est normal qu’il reste des choses à travailler. »

Luis Castro a également évoqué l’intégration des jeunes dans le groupe : « Les jeunes n’ont pas été mal aujourd’hui (samedi). Beaucoup de bonnes surprises. Après, c’est normal de faire un mix. Je suis content du groupe de travail. C’est une page différente (avec les départs dont celui à venir de Nathan Zézé), un challenge pour moi, j’aime faire des choses différentes. »

Samedi prochain, le FC Nantes poursuivra sa préparation avec un match contre Angers à 17h.