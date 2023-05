FC Nantes : coup de théâtre pour l’avenir d’Aristouy !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pierre Aristouy a déjà assuré son avenir au FC Nantes. L'ancien entraîneur de la réserve, promu à la place d'Antoine Kombouaré il y a plus de dix jours, a prolongé jusqu'en 2025 juste avant qu'il prenne en main les professionnels. Hier, RMC Sport a assuré que, quoi qu'il arrive d'ici au samedi de la semaine prochaine, il ne sera plus le coach de l'équipe première en 2023-24 en raison de l’amende de 25 000€ à chaque match qu'il dirige pour sa non obtention du BEPF. Dans son édition du jour, L’Équipe dit tout le contraire !