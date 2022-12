RC Lens, FC Nantes : des nouvelles de Christian Bekamenga

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Malaisie, Pologne, Turquie, Chine, Chypre du Nord, Bolivie etc… Christian Bekamenga est un voyageur ! L’attaquant camerounais passé le RC Lens et le FC Nantes était depuis la rentrée à l'UE Sant Julià en Andorre, son 10e championnat dans sa carrière. Cependant, il est parti début novembre du club comme l’explique lensois.com. L’UE Sant Julià a connu quelques difficultés ces derniers mois avec des non-paiements, ils sont derniers au classement du championnat andorran.

Au FC Nantes, Christian Bekamenga a participé à 48 rencontres et il a inscrit 9 buts entre 2008 et 2011. À Lens en 2015, le Camerounais avait réalisé 14 matchs et il avait marqué 1 but. En France, le natif de Yaoundé a également joué pour, l’US Orléans, USJA Carquefou, le Stade lavallois, l’ESTAC, le FC Metz ou encore le FC Albères/Argelès.