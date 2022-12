Manchester United - Mercato : ten Hag en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Ce mercredi, le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a répondu aux attaques de Cristiano Ronaldo, qui avait confié qu'il n'avait pas de respect pour le technicien néerlandais. "Il est parti et c'est du passé. Nous regardons maintenant vers l'avenir."

"Cristiano Ronaldo ne voulait pas faire partie de l'avenir de Manchester United"

Dans une interview accordée au Manchester Evening News, l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam a de nouveau été interrogé sur le départ de la star portugaise et ses déclarations. "Nous regardons vers l'avenir. On avance. Nous voulons un nouvel avenir pour Manchester United et Cristiano Ronaldo ne voulait pas en faire partie. Je ressens une connexion avec les fans. Nous voulons poursuivre ce processus parce que nous voulons établir une reconnexion. Nous voulons être unis."

Fabien Chorlet

Rédacteur