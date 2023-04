FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Firmino !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Fabrizio Romano confirme un intérêt prononcé du Barça pour le goleador des Reds mais ajoute que le deal n’est pas si avancé qu’on veut bien le croire. « Son nom a juste été prononcé en interne, glisse-t-il sur Twitter. Les priorités du Barça restent Iñigo Martinez, Ilkay Gündogan et, bien sûr. Firmino explore d’autres pistes, sa décision n’est pas encore prise. »

Understand there’s nothing agreed or signed between Roberto Firmino and Barcelona at this stage. 🇧🇷 #FCB



It’s not even advanced deal — just name discussed internally. Barça priorities are Iñigo, Gündogan, of course Messi.



Firmino, still exploring options — no decision made yet. pic.twitter.com/Ekv328XDWu