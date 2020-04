Les infos du jour : le foot pleure Herbin, le gouvernement acte la fin de saison !

true

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 28 avril.

La grosse info : Edouard Philippe acte la fin de saison

Edouard Philippe l’a annoncé : le football professionnel ne reprendra pas ses droits avant, au plus tôt, le mois d’août 2020. Une annonce qui met fin à la saison pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Désormais, place au débat sur les classements.

? Edouard Philippe : « La saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourra pas plus reprendre » pic.twitter.com/18ebDcp3Gw — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

Le scan du 28 avril

ASSE : le monde du foot pleure Robert Herbin

Joueur et entraîneur mythique de l’ASSE, Robert Herbin s’est éteint hier à Saint-Etienne à l’âge de 81 ans. Un nouveau jour de deuil pour le monde du foot et plus particulièrement le peuple vert.

PSG, OM : la baisse des salaires a du plomb dans l’aile

… Contrairement à Rennes et Bordeaux

PSG : le point sur le dossier Icardi

FC Nantes : Bastien (Standard) réagit à la rumeur

LOSC : un jackpot pour Gabriel

OL, Stade Rennais : la rumeur Tete à Rennes

Et aussi…