Nice peut oublier Chotard, un renfort de Ligue 2 au Stade Rennais, Montanier a déjà une piste de rebond

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Chotard, une fausse piste pour les Aiglons ? Sauf surprise, Joris Chotard (21 ans) ne devrait pas quitter Montpellier cet été. L'agent du joueur de 21 ans a rencontré la direction du club ces derniers jours et il en ressort, selon L'Equipe, qu'un départ n'est pas d'actualité à moins d'une offre irrefusable. L'international, sous contrat avec le club héraultais jusqu'en 2025, était évoqué à Nice. Une piste infondée pour Le Midi Libre. Le Stade Rennais pioche à Valenciennes Le VAFC dans l'incertitude du fait de son possible rachat, cela bouge beaucoup dans le staff technique du club nordiste. Alors qu'on parle d'un départ de Jérémie Janot (entraîneur des gardiens) en Russie, Sébastien Tambouret – qui était l'adjoint de Nicolas Rabuel puis d'Ahmed Kantari sur la fin de saison – quitte aussi Valenciennes. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'intéressé file au Stade Rennais qui lui a confié le poste d'entraîneur des U19. Sebastien Tambouret file à Rennes & prendra en charge les U19. #VAFC #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 10, 2023

Et aussi...

Montpellier vise 4 recrues

Le Midi Libre a confirmé ce dimanche que le MHSC cherchait bien deux attaquants pour combler les départs annoncés d'Elye Wahi, Valère Germain et Stephy Mavididi (qui dispose aussi d'un bon de sortie et souhaite filer en Angleterre). Selon le média héraultais, la piste Florian Thauvin (Udinese) ne fait pas l'unanimité en interne alors que Levi Garcia (AEK Athènes) est trop cher. Enfin, Montpellier va chercher un défenseur central et un milieu défensif.

Toulouse va bien recruter le frère d'un flop du FC Nantes

Après Gelabert et Cissoko, le Toulouse FC va régler sa troisième arrivée lundi. Selon la Dépêche du Midi, Bryan Limbombé (Roda JC), le frère de l'ancien flop du FC Nantes Anthony, doit signer chez les Violets. Le montant de la transaction pour racheter sa dernière année de contrat ainsi que la durée de son bail en Haute-Garonne ne sont pas connus.

Vers un match entre Montanier et Furlan à Caen

Suite au départ de Stéphane Moulin, le SM Caen cherche un coach. Et selon Foot Mercato, deux noms se dégagent : Jean-Marc Furlan, libre de tout contrat, et Philippe Montanier, qui devrait être débarqué par Toulouse.

Mannone veut quitter Lorient

Selon Ouest-France, l'Italien Vito Mannone, sous contrat jusqu'en 2024 et auteur de 18 matches lors de cette saison 2022-2023, a fait part aux dirigeants bretons de ses envies d'ailleurs. L'ancien Monégasque ne se contentera pas d'un rôle de numéro 2.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Alexandre Corboz

Rédacteur