OL, PSG : Paqueta adore Neymar, les Gones peuvent craindre le pire

Incontestable meilleur joueur de l'OL depuis le début de la saison, Lucas Paqueta va susciter des convoitises partout en Europe d'ici juin. Et peut-être même en France. Car ce mardi, sans le vouloir, le milieu offensif a envoyé un message très clair au PSG quand il a été question de sa relation avec Neymar, sur et en dehors du terrain… "Avec Neymar, on s’entend bien. Il m’aide pour que je donne mon meilleur football, pour aider l'équipe au mieux. On a en commun le plaisir de jouer pour le Brésil et l’envie de gagner de grandes choses."

"Neymar est mon idole. Jouer à ses côtés, c’est déjà très spécial pour moi. Quand j’ai vécu des moments difficiles, notamment ici en sélection, il m’a parlé, il m’a calmé, il m’a dit que je serai important pour cette équipe et que je ne devais pas changer ma manière de jouer. Ça a été important, ça m'a aidé. On est ami, ça se fait naturellement, comme les célébrations dansantes après les buts."

