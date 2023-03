OM – Mercato : Alexis Sanchez déjà ok sur son futur contrat ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Actuellement en sélection chilienne, Alexis Sanchez (34 ans) a laissé entendre qu'il se verrait bien continuer avec l'OM pour encore au moins une saison. Si, bien évidemment, l'avenir du « Niño maravilla » est conditionné par la qualification en Ligue des Champions du club phocéen et au projet sportif que Pablo Longoria va construire, l'ancien joueur de l'Inter Milan n'en fera pas une question d'argent face aux offres plus lucratives venues d'ailleurs (Galatasaray?).

L'accord existe déjà depuis l'été 2022 !

Comme le fait savoir Florent Germain, le correspondant à Marseille de RMC Sport, Alexis Sanchez et la direction marseillais se sont déjà tapés dans la main pour les histoires de gros sous : « Il a signé un an mais une 2e année a déjà été négociée et le deal c‘est « écoute on se voit en fin de saison pour savoir si on fait cette 2e saison ou pas ». Donc financièrement il n’y aura pas de vraies négociations puisque s’il est amené à rester il gardera le même niveau de salaire à peut-être quelque dizaines de milliers d’euros près ».

Disposant déjà d'un contrat à 3 M€ net par saison, Alexis Sanchez pourrait obtenir quelques milliers d'euros de plus mais l'ancien joueur du FC Barcelone, d'Arsenal ou encore de Manchester United a déjà bien gagné sa vie jusqu'à présent et ne compte pas se formaliser à quelques primes. Plutôt une bonne nouvelle, non ?