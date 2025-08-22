ASSE : le groupe pour Boulogne avec une surprise
Real Madrid Mercato : Manchester United prêt à miser 80 M€ sur un Merengue !

Eduardo Camavinga à sa sortie du bus du Real Madrid.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Pas forcément titulaire dans l’esprit de Xabi Alonso, Eduardo Camavinga fait l’objet d’un intérêt de Manchester United. Le Real Madrid pourrait accepter de vendre son milieu français.

🟧 Piste crédible

Désireux de renforcer son milieu de terrain avec une sentinelle de très haut niveau comme pourrait l’être Rodri (Manchester City), Xabi Alonso va devoir accepter de vendre au préalable des joueurs dans ce secteur surpeuplé. Et ça tombe bien : selon la presse anglaise, Manchester United s’intéresserait à un joueur qui est loin d’être intouchable aux yeux du nouvel entraîneur du Real Madrid. Ce joueur, c’est Eduardo Camavinga. Et les médias britanniques assurent que les Red Devils seraient prêts à mettre 80 M€ pour l’ancien Rennais.

80 M€ pour Camavinga ?

Sous contrat jusqu’en 2029 et présent depuis quatre ans, Camavinga n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de la Maison Blanche. Pas assez régulier, l’international français fait partie intégrante de la rotation mais Carlo Ancelotti voyait davantage en lui un supersub qu’un membre du onze de départ. Xabi Alonso semble du même avis. Ce qui pourrait inciter Camavinga à changer d’horizon, même s’il se dit très attaché au Real Madrid ainsi qu’à la vie en Espagne.

Pour le Real, une vente d’Eduardo Camavinga pourrait constituer un précieux apport en prévision du recrutement d’un milieu défensif de premier plan. Car aussi bien Manchester City (pour Rodri) que le PSG (pour Vitinha) ne lâcheront leurs joueurs qu’en échange de très gros chèques… s’ils acceptent de lâcher leurs joueurs !

MercatoReal Madrid
