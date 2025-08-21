PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été ! 
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso fait une grande annonce sur Rodrygo

Rodrygo (Real Madrid)
Bastien Aubert
21 août 2025

Tout juste installé sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a adressé un message fort à son vestiaire et en particulier à Rodrygo, suite à la victoire inaugurale en Liga contre Osasuna (1-0).

Xabi Alonso a envoyé un message fort suite à la victoire du Real Madrid contre Osasuna hier soir (1-0). Interrogé sur la gestion de son effectif et les choix qui l’attendent dans les semaines à venir, l’ancien milieu de terrain espagnol n’a pas cherché à entretenir le moindre doute. « Je sais maintenant certaines choses avec certitude. Je connais désormais certains faits. Il y aura des changements. Personne n’a une place de titulaire garanti dans le XI. Je compte sur Rodrygo », a martelé Alonso devant les médias. Une sortie qui sonne comme un avertissement : la hiérarchie offensive pourrait être bouleversée, et même les cadres ne seront pas épargnés par la concurrence.

Rodrygo, entre confiance et défi

Dans ce discours musclé, l’international brésilien Rodrygo (24 ans) est directement concerné. Auteur d’une saison 2023-2024 irrégulière, ponctuée de coups d’éclat mais aussi de passages à vide, le joueur formé à Santos incarne à la fois un espoir et une interrogation. Si Alonso confirme vouloir s’appuyer sur lui, cela ne garantit en rien un statut de titulaire automatique, surtout avec la concurrence accrue au Real Madrid. Entre Vinícius Jr, Brahim Díaz, Arda Güler et surtout Kylian Mbappé, la bataille pour une place dans le onze s’annonce impitoyable.

Un message pour tout le vestiaire

Au-delà du cas Rodrygo, Xabi Alonso a clairement posé les bases de son projet : personne n’est intouchable au Real Madrid. Son discours vise à maintenir tous les joueurs concernés, avec une idée simple : les places se gagneront sur le terrain, à l’entraînement comme en match. Une philosophie qui pourrait créer une émulation décisive dans la quête de titres cette saison.

