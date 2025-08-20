ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah 
Revue de presse espagnole : au Real Madrid, Mbappé fait déjà la loi avec Xabi Alonso

Kylian Mbappé (Real Madrid)
Bastien Aubert
20 août 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 20 août 2025. Au menu du jour : la première victoire du Real Madrid en Liga et les doutes du FC Barcelone au Mercato.

AS : « Mbappé commande déjà »

Le Real Madrid a obtenu sa première victoire de la saison en Liga face à Osasuna grâce à un penalty de Kylian Mbappé (1-0). Remuant et bien en jambes, l’attaquant tricolore a été élu homme du match. 

MARCA : « Une nuit à la hauteur »

Marca souligne le succès court mais précieux du Real Madrid et met aussi en avant Mbappé. « Il en veut plus après la saison dernière. Il sait qu’il peut faire mieux », a estimé Xabi Alonso après la rencontre.

SPORT : « Dilemme Casado »

Sport met en avant le problème du FC Barcelone avec Marc Casado : le club catalan ne veut pas forcément s’en séparer cet été mais le milieu de terrain espagnol est convoité en Liga et en Premier League.

MUNDO DEPORTIVO : « Compte à rebours »

Le Barça étudie toutes les formules pour inscrire en Liga Szczesny, Gerard Martin et Roony Bardghji e sachant que le défenseur sera le premier choisi par ordre prioritaire aux yeux d’Hansi Flick.

