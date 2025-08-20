Revue de presse espagnole : au Real Madrid, Mbappé fait déjà la loi avec Xabi Alonso

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 20 août 2025. Au menu du jour : la première victoire du Real Madrid en Liga et les doutes du FC Barcelone au Mercato.

AS : « Mbappé commande déjà »

Le Real Madrid a obtenu sa première victoire de la saison en Liga face à Osasuna grâce à un penalty de Kylian Mbappé (1-0). Remuant et bien en jambes, l’attaquant tricolore a été élu homme du match.

MARCA : « Une nuit à la hauteur »

Marca souligne le succès court mais précieux du Real Madrid et met aussi en avant Mbappé. « Il en veut plus après la saison dernière. Il sait qu’il peut faire mieux », a estimé Xabi Alonso après la rencontre.

SPORT : « Dilemme Casado »

Sport met en avant le problème du FC Barcelone avec Marc Casado : le club catalan ne veut pas forcément s’en séparer cet été mais le milieu de terrain espagnol est convoité en Liga et en Premier League.

MUNDO DEPORTIVO : « Compte à rebours »

Le Barça étudie toutes les formules pour inscrire en Liga Szczesny, Gerard Martin et Roony Bardghji e sachant que le défenseur sera le premier choisi par ordre prioritaire aux yeux d’Hansi Flick.