Real Madrid Mercato : révélation choc sur la prolongation de Vinicius Jr !
Real Madrid Mercato : révélation choc sur la prolongation de Vinicius Jr !

Vinicius Jr lors du match du Real Madrid contre le PSG au Mondial des Clubs.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Annoncée à l’arrêt, la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid ne serait plus d’actualité aujourd’hui en raison des prétentions beaucoup trop élevées du Brésilien !

Il y a quelques jours, nous avions relayé l’information des médias espagnols qui annonçaient que le Real Madrid et Vinicius Jr avaient mis entre parenthèses les négociations pour la prolongation de l’ailier. Mais les sources étaient unanimes pour dire que celles-ci reprendraient dès que le joueur rentrerait de vacances et qu’elles finiraient par déboucher sur un accord. Vinicius Jr se sent bien en Espagne, il n’a aucune intention de partir, surtout pas pour l’Arabie saoudite qui, de toute façon, semble passée à autre chose.

Le Real ne cèdera pas sur le salaire

Selon ESPN, l’écart entre les attentes de Vinicius Jr (30 M€) et la proposition du Real Madrid (20 M€) serait trop grand et entraînerait un arrêt total des discussions ! La Maison Blanche, qui a offert un salaire de 30 M€ à Kylian Mbappé et s’attendait à ce que d’autres joueurs fassent la même demande, ne veut pas céder sur ce point. Et Vinicius, lui, veut gagner autant que son partenaire car il estime être aussi bon et avoir apporté bien plus au Real Madrid, où il joue depuis 2018.

En outre, l’entourage de l’ailier commence à lui monter la tête en assurant que la presse espagnole est trop négative à son égard, mettant en avant ses polémiques incessantes avec les adversaires ou encore son irrégularité. Et comme si cela ne suffisait pas, le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, a fait savoir qu’il ne convoquerait pas le Madrilène pour la fin des éliminatoires de la Coupe du monde, pour laquelle la Seleçao est déjà qualifiée, afin qu’il puisse se concentrer sur son retour au premier plan…

