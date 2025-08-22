Revue de presse espagnole : le Real Madrid vise un milieu, sommet Mercato à Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 22 août 2025. Au menu du jour : la nouvelle cible du Real Madrid et la réunion au sujet du Mercato du côté du FC Barcelone.

AS : « Wharton dans le radar »

Soucieux de muscler son entrejeu, Xabi Alonso cible le milieu de terrain anglais Adam Wharton au mercato. Le joueur de 21 ans, courtisé par Liverpool et Manchester United, coûte 80 M€ et ne signera au Real Madrid qu’en cas de grosse vente.

MARCA : « Huijsen amourache le Bernabeu »

Les premiers tous de chauffe de Dean Huijsen sous le maillot du Real Madrid ont déjà enflammé les supporters merengue. Au niveau de la passe longue, il affiche déjà des statistiques dignes de Toni Kroos et de Sergio Ramos.

SPORT : « Sommet final de Mercato »

Deco et Joan Laporta ont prévu de se rencontrer pour un sommet spécial dernière ligne droite du mercato. Au menu des discussions : les départs mais aussi les inscriptions en Liga, qui posent toujours problème au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Nous allons encore plus loin »

La prolongation de Jules Koundé jusqu’en juin 2030 a été avalisée hier par le Barça, qui se réjouit de pouvoir compter sur le défenseur international tricolore dans son projet. La rumeur Marc Casado à l’OM fait parler en Catalogne.