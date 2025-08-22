ASSE : Horneland s’est découvert un nouveau leader

En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a expliqué combien sa recrue Joao Ferreira prenait de l’importance sur et en dehors du terrain.

Arrivé seulement trois jours avant la première journée de L2, à Laval (3-3), Joao Ferreira a déjà tout le monde d’accord à Saint-Etienne ! Et notamment son entraîneur, Eirik Horneland. Le latéral droit portugais n’a pourtant disputé que 19 minutes en Mayenne et 57 contre Rodez (4-0), délivrant au passage une passe décisive pour Joshua Duffus sur l’ouverture du score, mais il est déjà l’un des chouchous de l’entraîneur norvégien, qui loue à la fois son travail sur le terrain et dans le vestiaire.

« Il veut être important au sein de ce vestiaire »

« C’est un top joueur. Il a vraiment un gros physique, un niveau athlétique intéressant qui peut le rendre utile à l’équipe sur l’ensemble de son couloir, à la fois offensivement et défensivement. Quand il aura acquis plus de temps de jeu avec l’équipe, il sera encore meilleur. Je suis très heureux de travailler avec lui. C’est un joueur capable de capter l’attention de l’équipe adverse. Quand on voit la passe qu’il réalise pour Duffus samedi contre Rodez, on se dit qu’il va être très intéressant pour l’équipe. »

« Il a une grosse personnalité également. Il a joué beaucoup de matchs de Serie A. On sent qu’il a vraiment une personnalité affirmée. Avec l’expérience qu’il a engrangée à Udinese et au Portugal en première division, ça fait de lui un leader de l’équipe. Il prend ce rôle de leader jour après jour, on sent qu’il a envie d’apporter à l’équipe, au club, il veut être important au sein de ce vestiaire. Il va continuer à s’améliorer, c’est une qualité qu’on veut voir de lui. Il amène de l’énergie et de l’expérience par rapport à son passé, en dépit de son jeune âge. »