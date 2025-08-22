ASSE Mercato : faux départ pour Batubinsika !

Alors que l’AS Saint-Étienne s’active pour renforcer son effectif, un dossier de départ semblait s’ouvrir… avant de se refermer aussitôt : Dylan Batubinsika, défenseur central des Verts, a bien été proposé au RSC Anderlecht. Mais le club belge n’a pas l’intention de donner suite.

🟥 Rumeur

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE étudie des solutions pour alléger son effectif et préparer de nouvelles arrivées, notamment dans le secteur offensif. Dans ce cadre, le nom de Dylan Batubinsika a circulé en Belgique, où certains observateurs évoquaient un intérêt d’Anderlecht, déjà à la recherche de renforts défensifs.

Mais selon le journaliste Sacha Tavolieri, si le profil du défenseur de l’ASSE a bel et bien été soumis aux dirigeants bruxellois, ceux-ci n’ont montré aucun signe d’intérêt. Le RSCA a d’autres priorités en défense centrale et se concentre sur des cibles différentes pour la suite du mercato.

Côté stéphanois, l’épisode rappelle aussi la réalité du marché : tous les joueurs proposés ne trouvent pas preneur, et certaines rumeurs s’éteignent aussi vite qu’elles apparaissent. Pour l’ASSE, l’essentiel reste de se concentrer sur les véritables priorités du mercato, notamment la gestion des dossiers Lucas Stassin et Zueiko Davitashili, qui pourraient partir d’ici au 1er septembre prochain.