Revue de presse : Zhegrova fait poireauter le LOSC, Maupay entre Lens, Nice et Rennes ? 
ASSE : les Verts retrouveront leur atout numéro un à Boulogne

Bastien Aubert
21 août 2025

Ce samedi soir (20h), Boulogne-sur-Mer s’apprête à vivre une soirée hors norme. L’AS Saint-Étienne, leader en ferveur plus qu’en points, débarque avec ses centaines de supporters prêts à transformer le parcage visiteurs en véritable fournaise. 

Leader de Ligue 2, l’ASSE ne compte pas s’éparpiller ce samedi à Boulogne. Et pour rappeler aux Verts de rester focus sur le sportif, ils pourront compter sur leurs supporters, en masse chez la lanterne rouge. Selon Peuple Vert, le parcage visiteurs est complet depuis plusieurs jours. Et ce n’est finalement pas une surprise.

Le début de saison des Verts le prouve : l’ASSE ne joue pas seulement sur le terrain, elle joue avec ses supporters. La réception de Rodez samedi dernier (4-0) a attiré plus de 33 000 spectateurs au Chaudron, créant une ambiance digne des plus grandes soirées européennes. Cette ferveur n’est pas un simple spectacle : elle influence les matchs, galvanise les joueurs et met une pression énorme sur les adversaires.

À Boulogne, les joueurs stéphanois retrouveront leur atout numéro un. Chaque encouragement, chaque chant et chaque battement de tambour pourrait faire basculer la rencontre. Les Boulonnais vont devoir résister à la marée verte. 

