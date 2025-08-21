OL Mercato : un transfert en urgence pour Malick Fofana ! 
ASSE : première mauvaise nouvelle avant Boulogne

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
Bastien Aubert
21 août 2025

Leader de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne se déplace samedi (20h) à Boulogne-sur-Mer, lanterne rouge. Mais avant ce choc des extrêmes, un détail attire l’attention : l’arbitre désigné pour la rencontre, Gaël Angoula, n’a pas laissé que de bons souvenirs aux Verts.

L’ASSE remet le couvert. Leaders de Ligue 2 après deux matches de championnat, les Verts se déplacent samedi à Boulogne avec l’intention de poursuivre leur solide début de saison. Un mauvais souvenir pourrait resurgir dans le Nord : Gaël Angoula.

À 43 ans, l’arbitre sera assisté par Julien Garrigues et Gilles Lang Kaercher. Et pour les supporters stéphanois, son nom rappelle immédiatement un précédent douloureux. La dernière fois qu’il a croisé le chemin de l’ASSE, c’était déjà au mois d’août, lors d’une 3e journée disputée à l’extérieur. Ce jour-là, les Verts d’Olivier Dall’Oglio avaient sombré 4-0 à Brest, sous un soleil breton impitoyable.

Angoula ne réussit pas aux Verts

Un souvenir cuisant qui s’ajoute à un autre match dirigé par le Franco-Camerounais : en Ligue 2, sous Laurent Batlles, l’ASSE avait concédé un nul 2-2 dans son Chaudron face au Grenoble Foot 38. Pourtant bien lancés grâce à un but d’Anthony Briançon, les Stéphanois avaient vu Dylan Chambost égaliser… contre son camp, avant de se faire rejoindre définitivement par les Isérois.

Autant dire que l’arbitre Angoula n’a pas jamais vraiment souri aux Verts ces derniers mois. Une statistique qui ne veut évidemment pas dire grand-chose sur le papier, mais qui alimente forcément les discussions d’avant-match. Charge aux Verts d’inverser la tendance. Et vite.

ASSELigue 2
#A la une#AVANT-MATCH

