ASSE Mercato : le départ de Bouchouari, c’est pour bientôt !

Benjamin Bouchouari (ASSE)
Bastien Aubert
20 août 2025

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2022, Benjamin Bouchouari (23 ans) pourrait très bientôt tourner la page de son aventure stéphanoise. 

🟥 Rumeur

Le départ de Benjamin Bouchouari se précise à l’ASSE. Annoncé un temps à l’OL, Sportime annonce que le milieu marocain serait serait sur le point de s’engager avec le PAOK Salonique avant la fin du mercato.

L’arrivée de nouvelles recrues et la volonté du club de se concentrer sur d’autres profils a accéléré sa décision de chercher un nouveau challenge à l’étranger. Avec 96 matchs disputés sous le maillot stéphanois et deux buts inscrits, le joueur de 23 ans laisse derrière lui un parcours solide, marqué par des performances parfois décisives mais souvent en dents de scie.

Un choix pour relancer sa carrière

Si son nom a circulé du côté de l’Olympique Lyonnais en milieu de mercato, c’est finalement en Grèce que Benjamin Bouchouari devrait rebondir. Le PAOK Salonique lui offrirait un rôle plus central et l’opportunité de relancer sa carrière aux yeux de la sélection marocaine. 

Une opportunité pour l’ASSE

L’officialisation du transfert pourrait intervenir très rapidement, avant la fermeture du marché des transferts, et marquer un tournant dans la stratégie sportive du club pour cette saison.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le départ de Benjamin Bouchouari se confirme, l’ASSE aura tout intérêt à agir vite pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Sur le marché, qui ferme le 31 août prochain, les solutions ne sont désormais plus légion… »

ASSEMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

