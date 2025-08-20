ASSE Mercato : un départ de plus chez les Verts ! 

L’ASSE a officialisé le départ de Cheikh Fall, qui rejoint Pau FC librement. Un départ sans indemnité de transfert mais pas sans conditions…

🟦 Officiel

L’histoire entre Cheikh Fall et l’ASSE se termine prématurément. Affublé de l’étiquette d’un joueur prometteur, l’international sénégalais U20 n’aura jamais réussi à s’imposer durablement dans le Forez, malgré des qualités techniques et un profil percutant qui avaient éveillé la curiosité. Trop peu utilisé par l’encadrement stéphanois, le milieu offensif de 21 ans a choisi de relancer sa carrière dans un environnement plus propice à son développement.

C’est du côté de Pau, pensionnaire de Ligue 2, que Fall a trouvé son nouveau point de chute. Un choix logique pour celui qui souhaite accumuler du temps de jeu et franchir un palier dans sa progression. Libre de tout contrat, il s’engage sans frais pour le club béarnais, qui mise sur sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les un-contre-un pour dynamiser son secteur offensif.

Pour l’ASSE, la perte est sportive mais aussi symbolique : encore un jeune issu de sa formation qui file sans rapporter d’indemnité. Toutefois, le club ligérien a sécurisé l’opération en gardant un pourcentage sur une éventuelle revente. Si Fall venait à exploser dans les mois ou années à venir, Saint-Étienne pourrait ainsi toucher une partie du jackpot.