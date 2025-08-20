OM : Rabiot, Rowe, De Zerbi… on sait enfin ce qu’il s’est vraiment passé à Rennes ! 
ASSE : 2 Verts ont fait parler d’eux lors de la séance de mardi

Chicol Lamba lors du match à Laval pour la 1ère journée de L2.
Raphaël Nouet
20 août 2025

La séance d’entraînement de l’ASSE était ouverte au public mardi. Les supporters ont notamment pu suivre la session individuelle de Maxime Bernauer et celle, aménagée, de Chico Lamba.

Hier mardi, les Verts retrouvaient l’entraînement, trois jours après leur magnifique victoire sur Rodez (4-0). Pour l’occasion, comme la semaine précédente, la séance était ouverte au public. Un envoyé du site Evect était présent au centre Robert-Herbin et a pu recueillir quelques précieuses informations. La première est que Maxime Bernauer continue de s’entraîner individuellement après sa blessure musculaire lors du dernier match de préparer contre Cagliari. Eirik Horneland espère le récupérer dans le groupe pour le premier match après la trêve internationale de septembre. A priori, le défenseur est dans les temps.

Le staff prend des précautions avec Lamba

Par ailleurs, comme la semaine dernière, Chico Lamba n’a participé qu’à une partie de l’entraînement collectif. Lorsqu’est venue l’heure des ateliers d’opposition directe, à un contre un ou deux contre deux, le défenseur a continué de s’entraîner à l’écart. Le staff continue de gérer sa charge de travail de façon minutieuse, lui qui a participé à l’Euro Espoirs avec le Portugal. Il est dispensé des exercices nécessitant de l’explosivité et susceptibles d’engendrer une blessure.

Tout va donc pour le mieux du côté de l’AS Saint-Etienne, où les blessés vont de mieux en mieux, les joueurs bien gérés par le staff et les résultats au rendez-vous. Une rareté dans le Forez depuis un an !

ASSELigue 2
