OM Mercato : l’Arabie saoudite pourrait venir en aide à Benatia
ASSE Mercato : les Verts vont renforcer un concurrent en L2

Le jeune Cheikh Fall avant un match de l'ASSE à Toulouse.
Raphaël Nouet
19 août 2025

L’ASSE est sur le point de finaliser le transfert du jeune milieu offensif sénégalais Cheikh Fall (21 ans) au Pau FC. Un joueur qui n’a jamais réussi à trouver sa place chez les Verts.

A priori, l’AS Saint-Etienne et le Pau FC ne boxeront pas dans la même catégorie cette saison. La démonstration stéphanois face à Rodez (4-0) samedi soir laisse à penser que les hommes d’Eirik Horneland vont largement dominer les débats en Ligue 2. Le PFC, lui, cherchera, comme chaque saison, à sauver sa peau dans la division. Ce qui explique peut-être que les Foréziens s’apprêtent à envoyer un des joueurs sur lesquels ils ne comptent plus dans le Béarn.

Un départ sans indemnité pour les Verts

Ce joueur, c’est Cheikh Fall. Le jeune milieu offensif sénégalais est arrivé à l’ASSE en 2022, en provenance du Guédiawaye Football Club. Mais il n’est pas parvenu à convaincre les entraîneurs successifs des Verts de le faire jouer. Au total, il n’a participé qu’à quatre rencontres avec l’équipe première (2 en L2, 2 en Coupe de France), passant le plus clair de son temps avec la réserve, dont il était devenu capitaine.

Selon le site En Vert Et Contre Tous, Fall s’apprête à s’engager avec le Pau FC pour une durée de trois ans. L’ASSE va libérer son joueur, qui signera donc sans indemnité compensatoire. Mais les Verts ont négocié des bonus ainsi qu’un pourcentage sur une future revente.

