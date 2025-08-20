ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah 

Pierre Ekwah (ASSE)
Bastien Aubert
20 août 2025

À l’AS Saint-Étienne, le feuilleton Pierre Ekwah (23 ans) est en train de prendre une tournure inattendue. 

🟧 Piste crédible

Le feuilleton Pierre Ekwah continue à l’ASSE. Alors que le club ligérien avait officialisé il y a cinq jours la levée de son option d’achat, le milieu de terrain n’était toujours pas présent à l’entraînement hier matin. À moins de deux semaines de la fin du mercato, Poteaux Carrés laisse entendre que l’hypothèse de le voir jamais rejouer sous le maillot vert se renforce de jour en jour.

Joueur le plus utilisé par l’ASSE la saison dernière, Ekwah avait convaincu par sa régularité et sa capacité à stabiliser le milieu stéphanois. La levée de son option d’achat semblait logique, presque naturelle, pour un club désireux de sécuriser ses jeunes atouts. Pourtant, la situation actuelle laisse craindre une opération bien différente : le joueur de 23 ans pourrait n’être qu’un pion dans une stratégie financière.

Des pistes en Angleterre pour Ekwah ?

Car pour l’instant, aucune réintégration dans le groupe ne semble possible. Les signaux envoyés en interne laissent penser que la priorité n’est plus sportive, mais économique. Le club espère trouver rapidement un acheteur capable de mettre sur la table au moins 6 millions d’euros. Une somme jugée indispensable pour éviter à la direction d’assumer un échec retentissant sur le plan commercial, après avoir consenti un effort pour conserver le joueur.

Reste désormais à identifier le club prêt à miser sur Ekwah. Des pistes en Angleterre existent, mais rien n’a encore filtré officiellement. Ce qui est sûr, c’est que le dossier devra se régler rapidement : le mercato se termine dans 13 jours et l’ASSE ne peut se permettre de traîner sur un cas aussi sensible.

ASSEMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet