ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah 

À l’AS Saint-Étienne, le feuilleton Pierre Ekwah (23 ans) est en train de prendre une tournure inattendue.

🟧 Piste crédible

Le feuilleton Pierre Ekwah continue à l’ASSE. Alors que le club ligérien avait officialisé il y a cinq jours la levée de son option d’achat, le milieu de terrain n’était toujours pas présent à l’entraînement hier matin. À moins de deux semaines de la fin du mercato, Poteaux Carrés laisse entendre que l’hypothèse de le voir jamais rejouer sous le maillot vert se renforce de jour en jour.

Joueur le plus utilisé par l’ASSE la saison dernière, Ekwah avait convaincu par sa régularité et sa capacité à stabiliser le milieu stéphanois. La levée de son option d’achat semblait logique, presque naturelle, pour un club désireux de sécuriser ses jeunes atouts. Pourtant, la situation actuelle laisse craindre une opération bien différente : le joueur de 23 ans pourrait n’être qu’un pion dans une stratégie financière.

Des pistes en Angleterre pour Ekwah ?

Car pour l’instant, aucune réintégration dans le groupe ne semble possible. Les signaux envoyés en interne laissent penser que la priorité n’est plus sportive, mais économique. Le club espère trouver rapidement un acheteur capable de mettre sur la table au moins 6 millions d’euros. Une somme jugée indispensable pour éviter à la direction d’assumer un échec retentissant sur le plan commercial, après avoir consenti un effort pour conserver le joueur.

Reste désormais à identifier le club prêt à miser sur Ekwah. Des pistes en Angleterre existent, mais rien n’a encore filtré officiellement. Ce qui est sûr, c’est que le dossier devra se régler rapidement : le mercato se termine dans 13 jours et l’ASSE ne peut se permettre de traîner sur un cas aussi sensible.