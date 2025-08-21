ASSE : avant Boulogne, Horneland annonce une pluie de bonnes nouvelles 
ASSE : avant Boulogne, Horneland annonce une pluie de bonnes nouvelles 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
21 août 2025

Eirik Horneland a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours du déplacement de l’ASSE à Boulogne pour le compte de la troisième journée de Ligue 2 (samedi, 20h).

Leader de Ligue 2 après deux matches et sans défaite et une dernière démonstration à domicile face à Rodez (4-0), l’ASSE veut capitaliser sur son bon début de saison ce samedi à Boulogne. Pour ce faire, Eirik Horneland pourra compter sur le même groupe que face aux Ruthénois.

« Tous les joueurs disponibles face à Rodez le sont pour cette rencontre, a-t-il annoncé en conférence de presse. Maxime Bernauer poursuit sa réathlétisation et retrouvera les séances collectives la semaine prochaine. Il pourrait être disponible face à Grenoble. » Concernant Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari, ils sont forfaits. « Le premier sera normalement de retour à la trêve internationale, le second va recourir prochainement », a précisé l’entraîneur de l’ASSE aux médias.

Ce même Horneland a aussi demandé à ses joueurs de ne pas relâcher la bride dans le Nord : « Je pense qu’on doit faire plus. Je l’ai dit, par période, nous produisons de bonnes choses, avec une belle intensité. Mais je souhaite que le rythme soit soutenu sur l’ensemble de la rencontre. On peut mieux faire, avec ou sans ballon. (…) On a encore beaucoup de travail devant nous, mais je sens des joueurs pleinement motivés. Et ça se ressent sur nos séances, qui s’améliorent au fil des semaines. »

ASSELigue 2
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

