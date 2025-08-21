ASSE Mercato : dernier rebondissement en vue pour Stassin et Davitashvili ? 
Lucas Stassin lors d'un échauffement avec le match de l'ASSE à Strasbourg la saison dernière.
Bastien Aubert
21 août 2025

Alors que le mercato touche à sa fin, l’AS Saint-Étienne pourrait être au cœur d’un véritable coup de théâtre : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient faire l’objet de fortes sollicitations dans les derniers jours des transferts. 

🟧 Piste crédible

L’ASSE prépare sereinement son déplacement à Boumogne ce samedi mais cette quiétude apparente pourrait être perturbée par les affres du marché des transferts. Si aucune offre officielle n’est tombée sur le bureau des dirigeants stéphanois, EVECT fait savoir que ces derniers s’attendent à être attaqués au sujet de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili dans les derniers jours du mercato, qui ferme le 31 août à 20h.

Stassin, avec sa capacité à dynamiter les défenses, et Davitashvili, dont le potentiel ne cesse de faire parler, sont devenus des atouts majeurs pour les Verts. Les dirigeants stéphanois se préparent donc à gérer une situation délicate : conserver leurs talents pour la saison en cours ou négocier des offres conséquentes qui pourraient renflouer les caisses du club.

Si les offres arrivent, le mercato pourrait connaître un tournant spectaculaire à Saint-Étienne. Les supporters, déjà en effervescence après un début de saison prometteur, suivent ce dossier avec une attention maximale. Le suspense est à son comble : qui osera décrocher la perle verte et combien l’ASSE acceptera-t-elle pour ses jeunes stars ? La dernière ligne droite du mercato s’annonce brûlante.

« Le coup d’œil de But FC »

« Il reste dix jours de mercato et on sait par expérience que le marché peut s’emballer dans les derniers instants, notamment aux postes offensifs qu’occupent Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Reste à savoir si des offres concrètes tomberont, ce qui n’a pas encore été le cas. »

ASSEMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

