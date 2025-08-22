ASSE : le groupe pour Boulogne avec une surprise
FC Barcelone : nouveau coup dur avec le Camp Nou, Flick bloque Casado

Les travaux au Camp Nou.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Le FC Barcelone n’a pas reçu la certification nécessaire pour la réouverture partielle du Camp Nou au public. Son match contre Valence, le 15 septembre, devra donc se jouer ailleurs.

Le retour du FC Barcelone au Camp Nou, c’est un peu comme les finances du club censées revenir dans le vert : c’est toujours reporté au lendemain ! Le club catalan espérait initialement retrouver son stade en décembre dernier, puis en février, puis en avril, puis en début de saison… Et puis, non, finalement, ce serait le 14 septembre pour le match contre Valence, après trois premières journées de Liga disputées à l’extérieur. Mais Sport vient de révéler que ce ne serait toujours pas le cas ! Le club n’a pas reçu la certification de fin de travaux nécessaire à la réouverture de l’enceinte. En conséquence, il va devoir se trouver une autre enceinte pour cette affiche historique !

A Gérone ou à Valence ?

Les dirigeants du Barça étudient actuellement deux solutions. La première serait de louer le stade de Gérone pour l’occasion. Mais celui-ci ne compte que… 15 places. Soit trois fois que Montjuic, où le club a joué ces deux dernières saisons, et deux fois moins que le Camp Nou si seul le premier anneau avait été ouvert au public, comme le FCB l’espérait. La deuxième solution consiste à inverser le match pour jouer à Mestalla. Mais les dirigeants de Valence n’y sont pas favorables, de même que les rivaux pour le titre car cela signifierait que le Barça jouera énormément de matches à domicile pendant la phase retour, quand les choses sérieuses débuteront.

En attendant de trouver une issue à ce problème, Hansi Flick a fait passer un message fort concernant l’avenir de Marc Casado, qu’une rumeur a annoncé sur le départ et dans le viseur de l’OM : « J’ai parlé avec Marc et il m’a fait savoir qu’il ne voulait pas partir. Moi non plus je ne veux pas qu’il parte. Une saison est longue et on aura besoin de tout le monde ». Chapitre clos ?

