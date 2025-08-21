FC Barcelone Mercato : l’avenir de De Jong est scellé !

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises ces dernières saisons, Frenkie de Jong (28 ans) a enfin tranché : le milieu néerlandais va prolonger son aventure avec le FC Barcelone.

🟩 Accord proche

Soulagement au FC Barcelone. Comme attendu, Frenkie de Jong va enfin prolonger son aventure en Catalogne. Selon les informations de José Alvarez (El Chiringuito), l’international oranje renouvellera son contrat jusqu’en 2028, avec une option pour une année supplémentaire.

Courtisé par Manchester United et d’autres cadors de Premier League, le joueur de 28 ans avait toujours affiché sa volonté de rester à Barcelone. Une fidélité qui trouve aujourd’hui sa concrétisation avec un nouveau bail longue durée.

Côté finances, De Jong touchera 9 millions d’euros nets par saison, preuve de l’importance que lui accorde la direction blaugrana. Malgré les difficultés économiques du club, Joan Laporta et Deco ont fait de sa prolongation une priorité. De Jong reste un élément central du projet sportif, aux côtés de Gavi et Pedri, pour construire le Barça de demain.

Arrivé en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam contre 86 millions d’euros, Frenkie de Jong s’est imposé comme l’un des patrons du milieu catalan. Capable de relancer proprement, d’assurer la transition et de se projeter, il reste indispensable dans l’équilibre de l’équipe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Avec la prolongation de Frenkie De Jong, le Barça envoie un message clair : ses cadres ne bougeront pas. Alors que le mercato bat son plein et que les rumeurs entourent encore plusieurs joueurs, le club verrouille un élément majeur de son effectif. »