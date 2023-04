OM, PSG - Mercato : Tudor tient son Messi, ce dernier déclare sa flamme à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le PSG pourrait perdre gros en cas de départ de Lionel Messi (35 ans) au mercato estival. Désireux de revenir au FC Barcelone, l’attaquant argentin pourrait laisser un vide sidéral en attaque : lorsqu’il marque, Paris ne perd jamais. Et ce en 19 matches de Ligue 1 cette saison (18 victoires, 1 nul) ! L’OM tient son Messi en la personne de Cengiz Ünder. Selon statsfoot, le club phocéen a remporté chacun de ses 15 derniers matchs lorsque l’ailier turc a été décisif en compétition officielle.

Ünder compte rester à l’OM

Bonne nouvelle pour l’OM, le joueur de 25 ans ne compte pas partir au mercato estival. « Mon avenir à l’OM ? Je suis bien ici, j’ai envie de bien finir la saison et de nous qualifier en Ligue des champions, clarifie-t-il dans La Provence. Mon seul objectif cet été, c’est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n’est pas envisageable. Après, je ne marque pas beaucoup cette saison, j'en suis conscient. Avec cette débauche d'énergie plus importante, j'en perds parfois la lucidité. »

🇹🇷 L'@OM_Officiel a remporté chacun de ses 15 derniers matchs lorsque Cengiz Ünder a été décisif en compétition officielle. #OMESTAC — Stats Foot (@Statsdufoot) April 16, 2023

Pour résumer Cengiz Ünder (25 ans), décisif en compétition officielle et véritable talisman de l'Olympique de Marseille cette saison, n’a aucune envie de quitter la cité phocéenne au mercato estival même s'il reconnaît un déficit d'efficacité.

