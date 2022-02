Zapping But! Football Club PSG : quels points à améliorer avant le retour face au Real ?

La grosse info : Leonardo sur la sellette au PSG ?

Les propos de Leonardo après la défaite à Nantes (1-3) auraient déplu à Doha et les dirigeants qataris n’excluraient pas de se séparer du Brésilien en fin de saison...

PSG - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Leonardo !

FC Nantes - PSG : Verratti va devoir s'expliquer devant la LFP, pas Leonardo

PSG - Mercato : le Real Madrid transmet un nouveau message fort sur l'avenir de Mbappé

PSG : un coéquipier de Messi l’a sèchement recadré aux yeux de tous !

Mais aussi....

FC Nantes, Équipe de France - L'oeil de Denis Balbir : « Lafont est la relève de Lloris »

FC Nantes - Mercato : le club annonce une signature (officiel)

FC Nantes, OL : un nouveau poste attend Raymond Domenech, rebond surprenant en vue ?

OL : les supporters lyonnais accusés de lynchage en Gambardella !

RC Lens - Mercato : l'OL vient contrarier l'OM dans le dossier Seko Fofana !

Stade de Reims : le verdict est tombé pour Hugo Ekitike

LOSC : Edouard Mendy se méfie des Dogues

LOSC : Tuchel fait l'éloge de Gourvennec et de ses joueurs avant la Ligue des Champions

LOSC - Mercato : David ouvre la porte à un départ, un championnat le fait rêver

LOSC - Metz : on en sait plus sur les sanctions après l’altercation entre Antonetti et Armand

OM : Payet a soulevé un problème, il sera vite réglé dans le vestiaire

OM : Pierre Ménès cartonne 3 tauliers après Clermont

OM, ASSE : Gastien tient sa revanche sur Dupraz, un disciple de Puel applaudit !

ASSE - Mercato : les Verts tiennent le nouveau Fousseni Diawara !

ASSE - Mercato : Pierre Ménès a une recrue hivernale dans le collimateur

FC Barcelone : Aubameyang se fait remarquer, le Real Madrid s’offre un atout de luxe avant le PSG

FC Barcelone : Xavi a déjà trouvé meilleur que Messi (PSG) au Barça !

Manchester United : Cristiano Ronaldo ne pense plus qu’à son retour à Madrid

Pour résumer

Les infos du jour concernant notamment le PSG et Leonardo, l'OM et les propos de Payet après la défaite contre Clermont, mais aussi Raymond Domenech, sur les tablettes de l'Algérie, et le LOSC, à la veille du choc face à Chelsea.