LOSC : Tuchel fait l'éloge de Gourvennec et de ses joueurs avant la Ligue des Champions

Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Premier du groupe G lors de la phase de poules, le LOSC se déplace ce mardi sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que Jocelyn Gourvennec se présentera devant la presse ce lundi à 17h30, Thomas Tuchel était présent en conférence de presse il y a quelques minutes. Le manager des Blues s'est montré dithyrambique envers l'entraîneur des Dogues et ses joueurs.

"Le LOSC a un entraîneur et des joueurs fantastiques"

"Ils ont la chance de jouer ce match en tant qu'outsiders, où ils n'ont rien à perdre. Nous respectons le jeu, l'adversaire, nous préparerons l'équipe comme nous le faisons toujours. Espérons que nous livrerons nos meilleures performances, ce que nous faisons habituellement dans les matchs de coupe et à élimination directe. Le LOSC a un entraîneur et des joueurs fantastiques. Ils étaient très compétitifs quand j'étais à Paris. Vous pouvez sentir que c’est un club fort et émotionnel. La qualité des joueurs et de l'entraîneur était exceptionnelle. On pouvait sentir qu'ils pourraient avoir une chance de se battre constamment pour une place en Ligue des Champions. A partir de là, ils ont perdu des joueurs et un entraîneur donc c'est un énorme changement", a confié l'ancien technicien du Paris Saint-Germain devant la presse.

