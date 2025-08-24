OL Mercato : un crack de Premier League a donné son accord pour rejoindre Lyon, mais…
OL Mercato : un crack de Premier League a donné son accord pour rejoindre Lyon, mais…

William Tertrin
24 août 2025

Pisté déjà évoquée par le passé, le milieu offensif/ailier Facundo Buonanotte a donné son accord pour rejoindre l’OL. Mais Brighton, son club, ne l’entend pas de cette oreille.

La fin du mercato s’annonce animée pour l’Olympique Lyonnais, qui cherche toujours à renforcer son secteur offensif, en ciblant tout particulièrement le poste d’ailier droit. Adam Karabec, prêté par le Sparta Prague, a déjà donné un aperçu de son talent en inscrivant son premier but contre Metz, mais il est destiné à jouer un rôle de doublure. Lyon cherche toujours un joueur capable de s’imposer comme titulaire à ce poste, de préférence un gaucher pouvant évoluer dans l’axe droit du milieu de terrain selon les schémas de Paulo Fonseca.

Nicolas Tagliafico comme intermédiaire ?

Selon L’Équipe, Facundo Buonanotte, jeune milieu offensif de Brighton, serait la priorité des dirigeants lyonnais. Séduit par le projet sportif et par l’idée d’obtenir davantage de temps de jeu en Ligue Europa, le joueur de 20 ans aurait fait part de sa volonté de rejoindre l’OL, malgré l’intérêt d’autres clubs européens comme Dortmund ou Nottingham Forest. Le principal obstacle reste Brighton, qui souhaite pour l’instant ne prêter l’international argentin qu’au sein de la Premier League, afin de continuer sa progression après un prêt à Leicester la saison dernière (6 buts et 3 passes dé en 35 matchs).

Un facteur favorable pour Lyon pourrait être la présence de Nicolas Tagliafico, compatriote et co-représenté par le même agent que Buonanotte, ce qui pourrait faciliter son intégration. Les discussions se poursuivent pour un prêt d’un an sans option d’achat, et les derniers jours du mercato seront cruciaux pour concrétiser ce transfert.

