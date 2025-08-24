Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Real Oviedo

Voici les compos officielles du match entre le Real Oviedo et le Real Madrid pour la 2e journée de Liga.

Ce dimanche, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Oviedo pour la 2e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Veljko Paunović et Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21h30 au stade Carlos-Tartiere.

Les compos officielles

Real Oviedo : Escandell – Luengo, Coscas, Calvo (cap), Rahim – Sibo, Ilic, Dendoncker – Nachovm, Rondon, Ilyas.

Real Madrid : Courtois – Carvajal (cap), Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Güler – Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.