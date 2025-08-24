LOSC : les Dogues, délivrés par Olivier Giroud, s’imposent sur le fil face à l’AS Monaco

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé sur le fil face à l’AS Monaco, grâce à un but de grande classe signé Olivier Giroud pour clôturer la 2e journée de Ligue 1.

Dans ce choc entre le LOSC et Monaco, les visiteurs se montraient dangereux dès les premières minutes. À la 9e, Akliouche se présentait côté gauche pour reprendre un centre de Caio Henrique, mais il manquait son duel face à Özer. Quelques instants plus tard, Balogun tentait une tête plongeante sur un centre d’Akliouche, mais le ballon passait de peu au ras de la lucarne droite (14e).

La défense lilloise semblait en difficulté autour de la 17e minute. Après une récupération haute de Golovin, Akliouche se précipitait en profondeur, mais Özer intervenait. Minamino, en soutien, éliminait le gardien et centrait, mais Ngoy coupait de la tête. Meunier, vers la 19e minute, montrait les crocs avec une frappe croisée du pied droit qui effleurait le côté gauche du but monégasque. Peu après, le LOSC continuait de se créer des occasions : Haraldsson recevait un ballon parfait au-dessus de la défense, mais sa reprise ne trouvait pas le cadre (21e).

Giroud en sauveur

Akliouche apparaissait encore comme une menace autour de la 39e minute, profitant d’une erreur de relance de Ngoy et d’une passe de Camara. Il enroulait du pied gauche, mais le ballon frôlait le montant gauche d’Özer. La première période se terminait donc sur un score nul et vierge. En seconde, le match continuait d’être animé, et les occasions se multipliaient. Vers la 61e minute, Bouaddi reprenait du pied droit un centre venu de la gauche après un dégagement de Dier, mais Mawissa détournait le ballon juste au-dessus de sa transversale.

À la 73e minute, c’était très chaud. Giroud se jetait au point de penalty sur un centre travaillé de Correia. Il manquait de peu le cadre, le ballon échouant au ras du poteau droit d’Hradecky. Et après une nouvelle occasion d’Haraldsson, qui voyait sa frappe rasante filer au ras du poteau droit, Giroud délivrait le stade Pierre-Mauroy. Dans le temps additionnel (90’+1), sur un centre à ras de terre de Fernandez-Pardo, Haraldsson laissait passer pour l’ancien Milanais, qui éliminait Dier avant de conclure en pivot du pied gauche, plein axe, sous la barre. Il manquait même l’occasion de faire le break sur un penalty obtenu par Fernandez-Pardo, mais sa frappe passait largement au-dessus du cadre.

Après son nul face à Brest, Lille obtient donc sa première victoire de la saison, et grimpe à la 5e place du classement. Prochain match pour les Dogues : Lorient samedi prochain.