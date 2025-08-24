Real Madrid : grâce à Mbappé et Vinicius, les Merengue claquent le Real Oviedo

Ce dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Real Oviedo (0-3) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius.

Dès les premières secondes de ce match entre Oviedo et Madrid, les locaux cherchaient déjà la profondeur et obligeaient Courtois à intervenir. Trois minutes plus tard, Rodrygo tentait sa chance du gauche depuis le couloir, mais Escandell s’interposait. À la 34e, Güler visait Mastantuono au second poteau, mais l’Argentin manquait le ballon de justesse. Le gardien des Asturiens résistait à la 36e minute lorsqu’un centre de Rodrygo trouvait une première réponse, puis que Güler reprenait à l’entrée de la surface d’un tir du gauche, finalement dévié.

Et la supériorité madrilène s’illustrait peu avant la pause. À la 37ᵉ minute, Tchouaméni récupérait un ballon et servait Güler, qui décalait Mbappé sur la droite. L’attaquant français croisait du droit pour ouvrir le score. Au terme d’une première période globalement dominée par les visiteurs, le Real Madrid menait logiquement à la mi-temps.

Un doublé signé Mbappé, puis Vinicius

La seconde période repartait sur les mêmes bases. À la 66ᵉ, un contre madrilène mené par Mbappé amenait Valverde en bonne position dans la surface adverse, mais Escandell déviait encore le tir du droit du milieu uruguayen. Quelques minutes plus tard, Oviedo se rapprochait de l’égalisation : à la 81ᵉ, Sibo reprenait un centre depuis la gauche et trouvait le poteau de Courtois. Ce danger rappelait aux Madrilènes qu’ils n’avaient pas tué le match.

Pourtant, ils réagissaient vite : à la 83ᵉ minute, Vinicius, entré à la 63e, perçait dans l’axe et décalait Mbappé sur sa gauche. Seul face au but, le Français signait un doublé d’un plat du pied droit et mettait son équipe à l’abri. En fin de rencontre, Oviedo tentait encore d’exister. À la 89ᵉ, Hassan se créait une belle occasion depuis le côté gauche de la surface. Sa frappe puissante du droit était repoussée par Courtois, vigilant jusqu’au bout. Puis, dans le temps additionnel, le Real Madrid scellait définitivement son succès : à la 90’+3, Brahim déboulait sur la droite et adressait une passe vers Vinicius, totalement libre de marquage. Le Brésilien contrôlait tranquillement avant de conclure du droit et d’enfoncer le clou.

Ainsi, le Real Madrid s’imposait pour la deuxième fois de suite en ce début de championnat, et suit donc la cadence du FC Barcelone.