LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter l’AS Monaco

Voici les compos officielles du choc entre le LOSC et l’AS Monaco pour clôturer cette 2e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le LOSC reçoit l’AS Monaco pour fermer cette 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Adi Hütter. Coup d’envoi à 20h45 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (cap), Bouaddi – Haraldsson, Giroud, Correia.

AS Monaco : Hrádecký – Teze, Dier, Mawissa, Henrique – Camara, Zakaria (cap) – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun.