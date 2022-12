PSG : on en sait plus sur les blessures de Danilo Pereira et Nuno Mendes

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Appelés avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde 2022, Danilo Pereira, victime d'une la fracture de trois côtes, et Nuno Mendes, qui souffre d'une déchirure à la cuisse gauche, ont été contraints de déclarer forfait pour la suite du Mondial.

Danilo Pereira et Nuno Mendes de retour au Camp des Loges !

Les deux Portugais ont quitté le Qatar et ont fait leur retour ce vendredi au Camp des Loges. "En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, Danilo Pereira et Nuno Mendes ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation", a annoncé le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. L'ancien joueur de Porto et l'ancien joueur du Sporting Lisbonne seront absents encore plusieurs semaines.

En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, @iamDaniloP et @nunomendes_25 ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation. 🔴🔵 pic.twitter.com/dpXsM1Ufqo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2022

