PSG : vers une bonne nouvelle pour Galtier avant l’OM ?

Le PSG est dans une spirale négative. Après trois défaites consécutives, toute compétitions confondues, les Parisiens ont gagné péniblement face au LOSC le week-end dernier (4-3). En coulisse, beaucoup de tensions émane du club de la capitale. Le week-end prochain, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM sans Neymar, blessé. Cependant, une bonne nouvelle pourrait voir le jour pour Christophe Galtier. Mendes apte ? Selon le journaliste Abdellah Boulma, Nuno Mendes va être soumis à des tests physiques en milieu de semaine. Si le portugais les réussi, il pourrait tenir sa place dans le groupe parisien lors du Clasico de dimanche prochain. Nuno #Mendes pourrait être remis sur pied plus tôt que prévu. Il sera soumis à des tests physiques en milieu de semaine. Une participation au match face à l’OM n’est pas à exclure. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) February 20, 2023

Adam Duarte

Rédacteur

