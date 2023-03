PSG - Mercato : la première recrue estivale inquiète déjà fortement Doha

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Milan Skriniar rejouera-t-il à l’Inter Milan avant la fin de la saison ? Comme déjà évoqué hier, le défenseur international slovaque souffre de douleurs récurrentes au dos qui s’étirent jusque dans la jambe et, jusqu’à présent, les soins préconisés ne les atténuent pas vraiment. S’il a pu jouer une dizaine de minutes contre le FC Porto, en 8es de finale retour de Ligue des champions, le 14 mars (0-0), il venait de traverser une période compliquée au cours de laquelle il n’avait participé qu’à un seul match en un mois.

Le joueur de 28 ans n’est pas le seul tourmenté par le sujet. Selon L’Équipe, le PSG, censé l’accueillir dès le 1er juillet dans son effectif, s’interroge également et suit de près le dossier, jugé « très sensible » en interne. Si Skriniar est à l’écoute du staff médical italien, le traitement préconisé ne semble pas forcément faire l’unanimité de l’autre côté des Alpes. Dans l’entourage du joueur, certains redoutent même qu’il ne soit pas en état de rejouer cette saison.

« Si ces problèmes ne lui permettaient pas de rejouer en club, remettraient-ils en cause son avenir à Paris avec qui il s’est mis d’accord sur le salaire et la durée de son prochain contrat ? A priori, c’est peu probable, affirme le quotidien sportif. Une visite médicale est remise en cause lors-qu’il existe des contre-indications absolues, d’ordre cardiaque, neurologique ou sanguine, plus rarement pour des raisons musculaires. Il n’empêche : s’il avait signé au PSG en janvier, Skriniar n’aurait pas été en état de jouer davantage cet hiver. » Rien de bien rassurant pour l’avenir, en somme.