Un sondage réalisé par le site Lensois.com montre que les supporters sang et or sont au mieux mitigés concernant le recrutement du Racing jusqu’à présent.

Au début du marché estival, Joseph Oughourlian a expliqué que le Racing avait passé le plus dur concernant sa cure d’austérité. Mais force est de constater qu’après un mois de mercato, les départs ont été plus importants que les arrivées. Concrètement, cela donne Facundo Medina, Neil El Aynaoui, M’Bala Nzola, Nampalys Mendy, Mathew Ryan, Juma Bah et Hervé Koffi partis, Robin Risser, Régis Gurtner, Samson Baidoo, Matthieu Udol et Morgan Guilavogui arrivés ou revenus.

Seulement un tiers de supporters positifs sur le mercato

De quoi nourrir des ambitions pour la saison prochaine ? Pas vraiment, à en croire les supporters artésiens. Interrogés par le site Lensois.com sur le recrutement de leur équipe, ils se disent à 44,78% « mitigés, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux ». Ils sont 22,95% à être « déçus et inquiets pour la suite ». Les positifs ne représentent qu’un tiers des sondés (32,27%). Bref, il va falloir encore quelques recrues pour redonner de l’espoir aux supporters !

Ces derniers jours, peu de rumeurs mercato concernant le RC Lens ont filtré dans les médias. C’est peut-être une bonne chose, le signe que la direction avance dans le plus grand secret sur des pistes intéressantes.