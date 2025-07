Vendu à l’AS Roma il y a seulement quatre jours moyennant 23,5 M€, Neil El Aynaoui s’est déjà mis en évidence avec les Giallorossi puisqu’il a marqué en amical.

Transféré dimanche à l’AS Roma après plusieurs semaines de négociations, Neil El Aynaoui a disputé ce jeudi son premier match amical avec les Giallorossi. C’était contre les amateurs de l’Unipomezia, pensionnaires de Serie D (quatrième division). Les hommes de Gian Piero Gasperini se sont imposés 9-0, avec un but de l’ancien milieu du RC Lens ! Celui-ci n’était pas titulaire au coup d’envoi, il est entré à la pause et a marqué à la 65e minute, alors que le score était déjà de 5-0. A noter que la recrue irlandaise Evan Ferguson, courtisé par l’OM l’an dernier, a inscrit un quadruplé et l’ancien Lillois Zeki Celik un but.

Un but pour ses débuts sous le maillot giallorosso

Neil El Aynaoui était l’une des deux priorités de la Roma pour renforcer son milieu de terrain. Devant l’intransigeance du Racing, les dirigeants italiens ont un temps exploré l’autre piste, qui menait au Colombien Richard Rios. Mais son club, Palmeiras, a été encore plus dur en affaire que les Sang et Or. Et c’est ainsi que s’est bouclé le deal Lens-Roma avec une indemnité de 23,5 M€. Rios, lui, a été transféré au Benfica Lisbonne.

Pour le RC Lens, il s’agit d’une grosse perte car la direction artésienne et Pierre Sage espéraient bâtir l’équipe autour de lui. Neil El Aynaoui hésitait à rester mais son entourage à insister pour qu’il accepte l’offre romaine…