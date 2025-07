RC Lens – Mercato : les Sang et Or déboulent sur une piste de l’ASSE !

L’ASSE tente de renforcer sa défense avec l’international écossais de Sturm Graz Max Johnston. Mais le RC Lens est aussi sur le coup, comme l’OGC Nice…

L’ASSE veut absolument renforcer ses couloirs défensifs et à droite, le nom de Paul Joly revient avec insistance. Le défenseur de l’AJA ne devrait pas être retenu par le club bourguignon. Mais selon L’Equipe ce mercredi, une nouvelle piste est envisagée, elle mène à Max Johnston (21 ans), international Écossais (2 sélections) de Sturm Graz.

Nice et Watford aussi visent Johnston (Sturm Graz)

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Ecossais est arrivé en 2023 à Sturm Graz en provenance de Motherwell et il a inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives la saison passée. Natif de Middlesbrough, sa valeur marchande est actuellement estimée à 3.5M€ par le site Transfermarkt. Athlétique (1m85), il peut aussi évoluer comme milieu défensif. Un profil qui, selon Sky, plait aussi du côté du RC Lens et de l’OGC Nice. Tout comme à Watford, en Championship. Il y a quelques jours, le nom du joueur avait aussi été évoqué à Toulouse.