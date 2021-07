RC Lens, OM, Stade Rennais, OL - Mercato : accord total pour Loïc Badé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Loïc Badé sait résister à la pression. Pour sa première saison en Ligue 1, le défenseur central du RC Lens répond également bien aux appels du pied dont il fait l’objet depuis l’ouverture du mercato estival. « Dans ma position, on est à l'écoute, contrebalancé par le fait de vouloir l'équipe la plus compétitive possible. Loïc Badé gère la situation de façon magnifique. Il discute, il serait fou de pas le faire mais il est concentré sur sa préparation », a fait savoir le directeur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi.

En attendant, le Stade Rennais aurait plus qu’avancé ses pions. Hier Ouest France affirmait ainsi qu’une offre de 15 millions + 5 bonus aurait été formulée par le club breton au RC Lens. Celle-ci ne serait pas neutre et pourrait avoir fait mouche, surtout quand on sait que le club artésien devrait emprunter 20 millions d’euros pour sortir de la zone rouge.

« Loïc Badé serait le défenseur en route pour Rennes, affirme le compte MSV Foot, bien renseigné sur les clubs de l’Ouest. Soit Rennes a mis le paquet ou soit Badé a fait le forcing, mais le joueur serait tombé d’accord avec le club breton et Lens aussi. »

D’après nos informations, Loïc Badé serait le défenseur en route pour Rennes ! Soit Rennes a mis le paquet ou soit Badé a fait le forcing, mais le joueur serait tombé d’accord avec le club breton et Lens aussi. #SRFC #RCLens #Mercato pic.twitter.com/5B8MFE56yX — MSV Foot (@MSVFoot) June 30, 2021