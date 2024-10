L'info du jour : coup de théâtre au Ballon d'Or !

Le Ballon d'Or 2024 était promis à Vinicius mais il devrait bel et bien lui échapper. Un véritable coup de tonnerre. C'est Rodri et non le Brésilien qui s'apprête à être sacré, ce soir à Paris.

Real Madrid : coup de tonnerre pour Vinicius au Ballon d’Or !

Ballon d'Or : l'énorme surprise se confirme, un complot anti Real Madrid dénoncé !

OM - PSG : De Zerbi explose contre ses joueurs... et contre Greenwood en particulier !

OM - PSG : Letexier se fait démolir, Marquinhos aussi

OM Mercato : Balotelli excité par son nouveau défi



ASSE : après Angers, Guillou annonce une révolution Kilmer en préparation

ASSE : qui es-tu Wilfried Nancy, possible successeur de Dall'Oglio ?

ASSE INFO BUT! : les Verts ne sont pas seuls sur Wilfried Nancy

ASSE : Laurent Batlles vers un rebond en Ligue 2 !

OL – AJ Auxerre : une polémique arbitrale déjà tuée dans l’œuf après le match

OL : Gift Orban fait une boulette qui fait enrager les supporters



RC Lens Mercato : Saïd blessé, le Racing garde le cap pour son joker médical !

RC Lens – LOSC : Chevalier menacé de sanction par la LFP, son père réagit !

RC Lens : premier coup dur face au FC Nantes



FC Nantes : Gbamin refuse de s’alarmer et donne déjà rendez-vous à l’OM

FC Nantes : ces 3 choix hasardeux de Kombouaré à Strasbourg qui interrogent



Stade Rennais : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Julien Stéphan