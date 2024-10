FC Nantes : Gbamin refuse de s’alarmer et donne déjà rendez-vous à l’OM

Reconnaissant une défaite « dure à encaisser », Jean-Philippe Gbamin a livré aux journalistes présents en zone mixte à la Meinau un début d’explications des difficultés actuelles du FC Nantes : « On fait une bonne entame de match, on va les chercher bien haut mais on prend ce but à la suite d’un coup de pied arrêté, encore une fois, et ça nous met dedans. Après, on n’arrive pas à sortir la tête de l’eau ».

« Il faut switcher »

S’il reconnait que la série de six matchs sans victoire « ne fait pas plaisir », l’ancien joueur de Dunkerque ne tire pas encore la sonnette d’alarme et se refuse même à parler de crise :

« On est dans une mauvaise dynamique. Il faudra prouver et mettre les ingrédients contre Marseille le week-end prochain. Est-ce qu’on doute ? Quand je suis arrivé, c’était un bon groupe. Ça jouait au ballon, il y avait beaucoup de qualité. Je n’ai pas senti des joueurs qui doutaient. Le début de saison parle pour nous. Mais depuis la première trêve, on a du mal, on est dans le dur. Il nous manque peu de choses pour passer dans une dynamique positive. C’est dans la tête. Il faut switcher, mieux défendre pour pouvoir mieux attaquer. Et si on n’encaisse pas de but, on prend au moins un point. Il faut être tueur dans les deux surfaces. »

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !