RC Lens Mercato : Saïd blessé, le Racing garde le cap pour son joker médical !

Samedi soir, le RC Lens a connu sa première défaite de la saison en Ligue 1 au pire moment à l’occasion du fameux Derby du Nord face au LOSC (0-2) à Bollaert. A l’issue du match, Will Still a une nouvelle fois appuyé sur une faille bien trop présente des Sang et Or cette saison : l’inefficacité offensive.

« Encore une fois, on manque d’efficacité, et c’est embêtant. Je continue à chercher. Malheureusement, on a perdu pas mal de forces vives dans le secteur offensif. Il n’y a pas d’autre solution, on va continuer à travailler pour trouver ce meilleur équilibre ».

Pas de joker pour les Sang et Or

Si à la grave blessure de Martin Satriano s’est ajouté le forfait pour une longue période Wesley Saïd, le RC Lens se refuse à changer ses plans. La Voix du Nord rapporte que la venue d’un joker médical, qui avait été évoqué il y a quelques semaines au moment de la blessure de l’Uruguayen, n’est toujours pas d’actualité malgré le dernier gros pépin qui a touché le Racing.

