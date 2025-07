Après la victoire du Stade Rennais face au FC Nantes, Habib Beye a évoqué l’identité du prochain capitaine.

Ce samedi, le Stade Rennais a remporté son derby contre le FC Nantes en amical (3-2). Après la victoire, Habib Beye a fait un point sur la prestation de son équipe, mais a surtout abordé la question du capitanat, évoquant la possibilité surprenante que Brice Samba, gardien de but, endosse ce rôle. Et ce malgré des « préjugés » du coach rennais sur cette option.

Brice Samba futur capitaine ?

« J’ai besoin de voir ce leadership incarné par mes joueurs. J’ai vu de belles choses dans cette incarnation du capitanat (durant la préparation), c’est très important. On avait un capitaine de grande qualité qui incarnait les valeurs du Stade Rennais, qui est parti (Adrien Truffert). On doit perdurer dans ce choix là. Puis j’ai aussi appris à changer d’avis. Pour moi un gardien ne pouvait pas être capitaine, mais au vu du leadership que Brice a aussi dans ce groupe, c’était important de voir comment Brice se comportait avec ce brassard. Peut-être qu’aujourd’hui j’ai ajouté un poste à l’idéologie du capitanat que je vais avoir cette saison. Je m’étais toujours dit, le gardien… Mais ce sont des idées reçues. On a essayé de voir Brice dans ce rôle aujourd’hui et ça s’est très bien passé pour lui et je suis très content car il affiche du leadership sans avoir ce brassard et il en a affiché encore une fois aujourd’hui dans cette équipe », a déclaré Beye, dans des propos rapportés par nos confrères de Stade Rennais Online.